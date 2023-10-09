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Племянник бывшего игрока «Ливерпуля» и сборной Израиля, Йосси Бенаюна, успешно отразил нападение троих агрессоров во время атаки на страну.

Племянник Бенаюна, который является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Израиля, служит в составе пехотной бригады «Голани». По информации, во время нападения группировки ХАМАС на страну, он ликвидировал троих нападавших.

Известно также, что родственники Бенаюна пострадали в ходе атаки в одном из поселков, который находится недалеко от сектора Газа. Сестра и зять футболиста находились в кибуце Беэри, где мужчина получил огнестрельные и осколочные ранения. Однако им удалось укрыться и спастись, благодаря помощи военных Израиля.

В субботу утром Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа, что явилось событием без прецедента по масштабу. В пресс-службе армии Израиля отметили, что было выпущено более трех тысяч ракет. Кроме того, после масштабных ракетных атак, боевики ХАМАС проникли в районы, которые находятся на границе к югу Израиля.

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