Эксперты из сервиса «Туту.ру» составили рейтинг известных мистических локаций в России. В этот список включены разнообразные места с таинственными историями.

Плато Воттоваара и Живые Камни (Сейды) в Карелии ассоциируется с мифами, легендами и историями о НЛО. Здесь можно наблюдать странные явления, такие как неправильная работа компасов и разряды аккумуляторов телефонов. Некоторые посетители ощущают изменения в состоянии здоровья, в то время как другие чувствуют себя расслабленно. Место находится в Карелии и несмотря на его отдаленность и отсутствие инфраструктуры, оно привлекает множество туристов, готовых исследовать его загадочные атмосферные явления.

Аркаим в Челябинской области представляет собой древний археологический комплекс, состоящий из двух кольцевых жилых кварталов. Известен как столица древней Страны городов. Следы древних поселенцев, оставшиеся в Аркаиме, представляют интерес для исследователей и фанатов паранормальных явлений. По легенде, жители города исчезли загадочным образом, и сейчас это место признано заповедной территорией и местом силы.

Мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии привлекает людей благодаря древним петроглифам эпохи неолита. Наиболее известен человекоподобный петроглиф, который называют «бесом». Эта фигура обладает мистической аурой и привлекает интерес как исследователей, так и поклонников загадочных артефактов.

В рейтинг также включены другие места, такие как Ловозеро (Мурманская область), остров Ольхон (Иркутская область), долина Шумак (Бурятия) и урочище Аккурум (Республика Алтай), известное своими каменными образованиями, которые слушают путешественников и могут исполнять желания, согласно легенде.