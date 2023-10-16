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В Луганской Народной Республике был обнаружен украинский тайник, содержащий оружие и военную форму, оставленные украинскими военнослужащими при их отступлении из Северодонецка, как сообщает «Пятый канал».

Сотрудники народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили этот тайник в районе Северодонецка. В нем были найдены различные боеприпасы, включая мины и гранатометы, а также ящики с патронами и военная форма украинских военнослужащих.

Согласно данным источника, по всей видимости, при отступлении боевики Вооруженных Сил Украины притворились гражданскими лицами. Находка формы украинских спецслужб подтверждает данное предположение.

Ранее сообщалось, что многие иностранные наемники, служившие в Вооруженных Силах Украины, бегут с передовой из-за низких заработков и трудностей в быту.

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