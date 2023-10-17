Согласно информации, опубликованной испанским изданием Marca, гражданин Аргентины Алекс Шерман, проживающий в Израиле, обратился к своему соотечественнику, нападающему Лионелю Месси, с просьбой о помощи в поиске своего сына, который был похищен боевиками организации ХАМАС.

«Я знаю, что даже несколько слов от вас могут совершить чудо. Для моего сына Рона и для аргентинцев, похищенных боевиками ХАМАС. Я делаю все, что в моих силах. Надеюсь, что эти слова дойдут до ваших ушей. Мы любим вас и восхищаемся вами», – заявил Шерман.

Шерман сообщил, что его сын служит в Армии обороны Израиля и был похищен боевиками из военного крыла палестинской исламистской организации. В настоящее время есть предположение, что его сын может находиться в секторе Газа.