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Вашингтон «может и будет» предоставлять военную помощь и Киеву, и Тель-Авиву. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания контактной группы по предоставлению военной помощи Украине, отвечая на вопрос о возможном прекращении поддержки Киева на фоне конфликта в Израиле.

«Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по оказанию помощи Украине, так и усилия по отправке военной помощи Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это. Мы будем делать все необходимое для оказания помощи нашим союзникам и партнерам, а также для того, чтобы обеспечить способность защищать собственные интересы и поддерживать оборону нашей страны», – заявил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

Также американский министр обороны заявил, что после общения с членами Конгресса уверен в положительном решении по выделению очередного пакета финансовой помощи Украине. По его словам, поддержку Киева одобряют конгрессмены от обеих партий.

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