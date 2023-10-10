Официальные власти Норвегии решили всерьез взяться за своенравных жителей города Баренцбург, активно поддерживающих действия Российской Федерации. Подробнее о возможном ограничении прав некоторых «ненорвежцев» официальным Осло рассказывает «Царьград».

Своенравный город расположен на архипелаге Шпицберген и находится под контролем Норвегии, однако на островах официальный статус имеют сразу два языка – русский и норвежский. При этом граждане Российской Федерации могут посещать архипелаг без виз.

«Норвежское правительство имеет “полный и абсолютный суверенитет” над Шпицбергеном в обмен на равные права проживания с гражданами подписавших его стран, включая Россию», – написали в своем материале об архипелаге британские корреспонденты из TheGuardian.

Известно, что до начала специальной военной операции на архипелаге проживало большое количество украинцев и россиян. Однако после 24 февраля 2022 года, когда местные власти поддержали действия Москвы, многие украинцы покинули свои дома. Например, 9 Мая в городе провели парад, а в день ВМФ РФ провели массовые празднования.

В последнее время Осло прилагает значительные усилия, чтобы увеличить долю норвежского населения в данном регионе. На данные цели выделяется по 1,3 млрд норвежских крон ежегодно. Руководство Норвегии желает видеть будущее России в данном регионе исключительно туристическим.