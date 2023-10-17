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Опубликовано видео последнего поражения израильского танка Merkava Mk.4 на границе с Израилем.

Тяжело бронированный и хорошо защищенный танк был атакован с использованием портативной противотанковой ракетной установки (ПТРК), конкретный тип которой не указан.

В результате атаки пострадала самая современная модификация танка Merkava Mk.4, которая была принята на вооружение в 2004 году. Тем не менее, судя по отсутствию противодронового козырька, танк, возможно, не прошел последние модернизации и обновления в соответствии с современными стандартами.

Комплекс активной защиты Trophy, установленный на танке, не смог предотвратить его поражение. Этот инцидент вызывает вопросы о способности Merkava справиться с противотанковым вооружением, включая даже старые советские ПТРК.

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