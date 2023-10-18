Кадры, демонстрирующие израильский воздушный удар по баптистской больнице «Аль-Ахли», были опубликованы в социальных сетях. Этот инцидент привел к гибели около 800 мирных жителей, включая женщин и детей. Предполагается, что удар был нанесен с использованием американской авиабомбы JDAM.

В ответ на произошедшее, несколько стран, включая Египет, Сирию, Ирак, Саудовскую Аравию и Иорданию, а также Лигу арабских государств и другие, приняли решение возложить ответственность за произошедшее на Израиль. В этой связи боевики группировки «Хезболла» призвали арабов со всего мира организовать «день гнева» против Израиля.

Было также проведено сравнение звукового сопровождения взрыва бомбы JDAM американского производства со звуками атаки на больницу в секторе Газа.