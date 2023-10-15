Российские подразделения активно сражаются с противником на Купянском направлении. В сети появилась вторая часть видео, как ВС России зажали подразделения ВСУ с двух сторон, устроив украинским боевикам массированный обстрел. Российские бойцы активно устраняют живую силу и технику противника, планомерно продвигаясь вперед.

На кадрах можно увидеть, как российский боец обнаруживает вражеского пулеметчика работающего против них. В ответ российские военные открывают огонь по противнику. Украинское командование решило бросить часть пехотинцев в бой с российскими солдатами, чтобы основные силы имели возможность отступить. Но ВС России зажали украинских боевиков в лесопосадке. Сначала по ним отработали артиллеристы, а затем на зачистку вышли штурмовые бригады.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении инициатива находится в руках российских сил. Украинские подразделения не могут закрепиться, так как российские бойцы оказывают активное сопротивление и планомерно продвигаются вперед.