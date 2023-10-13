Грудь для женщины – не только функциональный, но еще и эстетический орган, внешний вид которого является неизменным критерием оценки женской красоты вне времени и модных тенденций. Красивая грудь делает свою обладательницу самодостаточной, уверенной в себе и сексуально привлекательной.

Именно поэтому операция по увеличению груди – это всегда популярный и востребованный способ исправить природные недоработки, не только сохранить естественную красоту, но и улучшить ее и в случае необходимости продлить. Узнать больше подробностей https://www.bustclinica.ru/price/uvelichenie-grudi/.

Когда требуется увеличение груди

К основным показаниям для операции относят:

микромастию, гипоплазию или гипомастию молочных желез. Все эти понятия означают маленькую грудь, из-за аномалии она как будто не растет вместе с женщиной, а остается в пубертатном периоде. Для здоровья никаких проблем это не создает, однако в подавляющем большинстве случаев женщины остаются недовольным своим внешним видом и сталкиваются с психологическими стрессами;

ассиметрия. Практически та же проблема, что и выше, однако упомянутые гипоплазия или микромастия затрагивают только одну грудь. Разные размеры желез нарушают пропорциональность женского тела и создают еще больше психологических сложностей;

изменение формы груди, потеря ее упругости после избавления от лишних килограммов, длительных физических нагрузок, родов или просто в результате возрастных проблем;

тубулярная или ареолярная грудь. В этом случае возникает расширение сосково-ареолярного комплекса из-за нарушений обычного роста молочных желез. В итоге они напоминают трубку и выглядят неэстетично. Пластическая хирургия способна устранить проблему путем коррекции формы.

Это лишь самые распространенные причины, по которым женщины решаются на увеличение груди.

Способы проведения операции

Самый распространенный способ – это установка имплантов, которая осуществляется одним из перечисленных ниже способов:

через разрез в подмышечной впадине. Трансаксиллярный доступ позволяет полностью скрыть швы и другие следы операции. Также он дает возможность сохранить функцию кормления, так как не затрагивает молочные железы вообще;

через разрез в подгрудинной складке. Одна из самых простых процедур, позволяющая при этом увеличить грудь хоть до 5 размера. К минусам специалисты относят наличие следов от операции, а также прощупывание нижней части импланта при слишком тонких природных тканях;

сквозь разрез по контуру ареолы. Следов операции практически не видно, но иногда требуется проведение дополнительных процедур с применением лазера, чтобы замаскировать их наверняка. Также к минусам иногда относят уменьшение чувствительности соска.

Все три способа совершенно безопасны и не создают рисков развития каких-либо заболеваний, включая онкологические. Кроме того, они позволяют сохранить функцию грудного вскармливания.

Во сколько обойдется операция

В стоимость увеличения груди включаются обычно консультация врача, нахождение в стационаре, цена выбранных имплантов, а также обследование, необходимое для исключения противопоказаний. К основным факторам, влияющим на нее, относят квалификацию хирурга и репутацию клиники.

Увеличение груди, цена на которое рассчитывается индивидуально, можно сделать в медицинском центре «Бюстклиника», который предоставляет также бесплатную консультацию, предлагает выгодные условия проведения операций в рассрочку, использует исключительно качественные материалы, самые современные технологии и оборудование. Центр стремится минимизировать затраты, которые повышают цену услуг, но никак не влияют на их качество, что позволяет в итоге получить адекватный результат.