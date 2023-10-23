Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет», известный под позывным Шкет, раскрыл некоторые уязвимые места американского танка M1A1 Abrams, который поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По его словам, особенности и характеристики этой боевой машины хорошо известны российским военным. Об этом пишет РИА Новости.

Шкет подчеркнул, что танки этого класса, такие как M1A1 Abrams, уязвимы для атак сверху и по кормовой нише, где располагаются боеприпасы. Бронирование бортов и кормы этой машины считается традиционно слабым. Специалист отмечает, что аналогичные танки могут быть подвержены ударам с применением мин. Несмотря на уровень точного дальнобойного орудия и современных средств наблюдения, танк остается уязвимым в данных областях.

Судя по этим характеристикам, Вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут использовать M1A1 Abrams в лобовых атаках. Вместо этого, возможно, они применят эти танки в роли снайперов. Тем не менее, эта тактика также оставляет бронированные машины подверженными угрозе со стороны дронов. Для более эффективного использования американских танков на Украине может потребоваться воздушное превосходство, которое будет обеспечено приобретением истребителей F-16.