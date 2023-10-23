Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Оператор БПЛА-камикадзе «Ланцет», известный под позывным Шкет, раскрыл некоторые уязвимые места американского танка M1A1 Abrams, который поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По его словам, особенности и характеристики этой боевой машины хорошо известны российским военным. Об этом пишет РИА Новости.

Шкет подчеркнул, что танки этого класса, такие как M1A1 Abrams, уязвимы для атак сверху и по кормовой нише, где располагаются боеприпасы. Бронирование бортов и кормы этой машины считается традиционно слабым. Специалист отмечает, что аналогичные танки могут быть подвержены ударам с применением мин. Несмотря на уровень точного дальнобойного орудия и современных средств наблюдения, танк остается уязвимым в данных областях.

Судя по этим характеристикам, Вооруженные силы Украины, скорее всего, не будут использовать M1A1 Abrams в лобовых атаках. Вместо этого, возможно, они применят эти танки в роли снайперов. Тем не менее, эта тактика также оставляет бронированные машины подверженными угрозе со стороны дронов. Для более эффективного использования американских танков на Украине может потребоваться воздушное превосходство, которое будет обеспечено приобретением истребителей F-16.

Вам может понравиться

В ночь на 22 октября жители Волгограда наблюдали огромные световые лучи в небе

Поздним вечером 21 октября жители Волгограда наблюдали в небе огромные световые лучи. Соответствующие кадры, снятые волгоградцами, начали появляться в социальных сетях. Причем в комментариях жители города выразили свои версии, происхождения

ЦАХАЛ столкнется в Газе с туннелями ХАМАС, длина которых около 500 километров

Израильская армия (ЦАХАЛ) планирует провести наземную операцию на территории Палестины, которая включает в себя преодоление системы подземных туннелей, построенных в секторе Газа для сопротивления в случае вторжения со стороны Израиля.

ВКС РФ нанесли серию мощных ударов по аэродромам ВСУ в Кривом Роге и Николаеве

В ночь на 21 октября российские Вооруженные силы нанесли серию комбинированных ударов с использованием ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов по украинским аэродромам и местам дислокации резервов ВС Украины. Об