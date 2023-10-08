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Опубликованные в Сети видеоролики с обстрелами на израильско-ливанской границе вызывают опасения об открытии второго фронта в Израиле. Об этом в своем материале сообщает издание Times of Israel.

В настоящий момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет активные боевые действия с боевиками палестинского движения ХАМАС на юге страны. Тем временем, ливанская шиитская группировка «Хезболла» обстреляла из минометов северные районы Израиля, тем самым увеличив опасность открытия второго фронта против ЦАХАЛ.

Боевики группировки «Хезболла» утром в воскресенье выпустили десятки ракет и снарядов по трем позициям израильской армии в окрестностях Маунт-Дов, чтобы продемонстрировать свою солидарность движению ХАМАС.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как минометному обстрелу был подвержен израильский военный объект на границе с Ливаном. При этом ЦАХАЛ уже сообщил об ответном артиллерийском огне по районам пусков ракет и минометных расчетов, расположенных на территории Ливана.

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