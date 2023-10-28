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Российская армия продолжает наступательные действия в окрестностях Авдеевки с целью окружить группировку вооруженных сил Украины в населенном пункте. Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания Bild* Юлиан Репке.

Автор статьи отмечает, что подразделения ВС России смогли выйти к железной дороге на северных окраинах города и подошли вплотную к селу Северное, расположенное к югу от Авдеевки. В результате коридор, по которому получает снабжение и резервы украинская группировка, сократился с 9-и до 7-и километров.

В сложившейся ситуации командование украинской армии еще может вывести свои подразделения из города через единственную оставшуюся под контролем ВСУ дорогу, проходящую через населенный пункт Орловка. «Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины», – резюмировал немецкий обозреватель.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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