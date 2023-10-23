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По информации, предоставленной The New York Times и «60 Minutes Australia», во время пребывания на посту президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ провести военные удары по целям в Ираке. После выполнения этих ударов действующий президент Ирака, Бархам Салих, связался с бывшим президентом США.

Миллиардер из Австралии, Энтони Пратт, рассказал американским прокурорам, что Трамп сообщил ему о проведенных бомбардировках, заявив: «Сегодня я устроил атаку на Ирак, и президент Ирака позвонил мне, сказав: “Вы только что разрушили мой город».

По словам Пратта, Трамп задал Салиху следующий вопрос: «Что вы собираетесь делать в связи с этой ситуацией?»

Ранее Дональд Трамп, бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, призвал своих единомышленников не участвовать в предстоящих дебатах, а вместо этого объединиться с целью одержать победу над тем, что он назвал «худшей администрацией» в истории США. Он имел в виду администрацию действующего президента Джо Байдена.

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