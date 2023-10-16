В Калининграде продолжается строительство нового грузового порта, который станет перспективнее Балтийского аналога. Хорошее расположение, удобный современный сервис, отличная пропускная способность трассы, ведущей к Пионерскому, по словам главы Калининградской области, Антон А., откроет перед терминалом большое будущее.

Строительство нового порта тормозит из-за недобросовестных подрядчиков

Стоит напомнить, что сначала планировалось завершить стройку порта в Пионерском еще несколько лет назад. Однако, первый подрядчик – компания «Больверк» не справилась с поставленной задачей, в связи с работы были заморожены. Также были подозрения на финансовые хищения подрядчика. В 2021 году был выбран подрядчик для завершения строительства порта – государственное учреждение «Морская спасательная служба». Несмотря на курирование «федералами», работы ведутся медленно, нередко случается и срыв сроков. Поэтому, финансовое сопровождение строительства с 5 млрд. рублей увеличилось до 8 млрд.

На сегодняшний день даже глава Калининградской области не в состоянии назвать сроки окончания строительных работ в Пионерском. По данным Федеральных властей, они должны закончиться к концу лета следующего года. Но, сам Антон А. надеется, что строительство закончится хотя бы к концу следующего года. По его словам, порт Пионерский с новым грузовым терминалом сможет принимать суда с загруженной накатанной техникой. Поэтому, он станет более эффективным и перспективным для многих перевозчиков по сравнению с Балтийском. Также данному факту поспособствует новая дорога, соединяющая терминал с Приморским кольцом. Построили ее совсем недавно. Дорога с отличной пропускной способностью выгодно отличается от балтийско-калининградской трассы, что также указывает на хорошую перспективу нового порта. Кстати, если планируется поездка в Калининград, можно тут timerent39.ru арендовать авто по разумной цене.

Разработаны планы на ремонт и строительство авто/вело дорог

Что касается дорог в Калининградской области, то на данный момент ведутся активные работы по ремонту. Так, совсем недавно завершилась реконструкция трассы от КПП Куршской косы до Зеленоградска. А на днях были выставлены торги по поиску подрядчика на ремонт дорого по направлению Зеленоградск – Морской. Общая протяженность ее составляет 44 км, объем финансирования составляет 862 млн. рублей. В целом, предстоит реконструкция двух старых дорожных участков, которые не ремонтировались очень давно.

Изначально планировалось найти подрядчика для осуществления ремонтных работ к 2025 году. Однако, сейчас данное мероприятие перенесли на будущий год. Данная участок автодороги больше похож на сельское бездорожье. Хороший, полный ремонт давно не проводился. Дорога перемежается участками в довольно удовлетворительном состоянии с полным бездорожьем, так как ремонт ранее проводился местами точечно.

Вместе с трассой на Куршской косе, в Калининграде планируют привести в порядок велосипедные уличные дороги. Антон Р., являясь представителем комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Калининградской области, пояснил, что за 10 последующих лет в городе будет обустроено 250 км. велосипедных дорог. Работы по улучшению инфраструктуры уличных дорог будут проходить с учетом организации велосипедных дорожек. Планируется, что к концу 2033 года все городские уличные полотна будут оснащены велодорожками. На данный момент их протяженность составляет 96 км. За 3 следующих года будет построено еще 68 км, а за 10 лет протяженность достигнет 250 км.