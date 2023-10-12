Норвежские ученые провели анализ результатов исследования, проводимого в период с 2017 по 2019 годы и выяснили, какие профессии могут привести человека к деменции. В издании Science Direct они назвали основным фактором риска изнуряющий физический труд.

В исследовании приняли участие 7000 норвежцев. При этом у 2407 граждан были выявлены незначительные нарушения когнитивных функций, а у 902 – деменцию. При этом оказалось, что тяжелый физический труд на 155,5 процентов повышает риск возникновения и развития слабоумия.

Ученые отметили парадоксальные результаты – нагрузки необходимы человеку, занятому умственным трудом, чтобы улучшить его когнитивные способности. Но если работа связана с изнурительными нагрузками, то эффект получается совершенно обратным.

Также исследователи назвали конкретные профессии, приводящие к деменции. Это фермеры и люди, занятые в производстве продукции аграрного сектора, продавцы-консультанты и кассиры, медицинский персонал.

Все эти профессии требуют в течение длительного времени находиться на ногах, они связаны не только с физическими нагрузками, но и с психологическими стрессами и эмоциональным выгоранием.

По словам ученых, это исследование является наблюдательным, поэтому только на основании его результатов нет никакой возможности установить связь между физическим трудом и сильным ухудшением когнитивных функций.