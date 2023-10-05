В Екатеринбурге ночью рядом с медиаэкраном на улице Вайнера была установлена огромная скульптура льва. Эта грандиозная фигура впечатляет золотистой гривой, сверкающими глазами и, пожалуй, самой выдающейся деталью – большими бронзовыми яйцами. Согласно информации от сотрудников компании «Сима-ленд», данное произведение искусства стало одним из подарков, предназначенных для их любимого города.

Один из участников этой ночной акции поделился объяснением: «Инициативная группа сотрудников нашей компании погрузилась в историю и обнаружила, что 30 тысяч лет назад на Урале обитали огромные львы. Львов в Уральском регионе сейчас уже нет, но дух льва, дух этих гигантов, все еще живет в наших сердцах и передается новым поколениям. Поэтому уральцы – народ несгибаемый, мы сильны духом, и, безусловно, у нашего льва есть «золотые яйца».

Эту величественную скульптуру установили на перекрестке улиц Попова и Вайнера. Ее создание стало возможным благодаря инициативе сотрудников «Сима-ленд» и их добровольному финансовому вкладу в этот проект.