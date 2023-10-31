Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкий оппозиционный политик Йоханнес Винкель выступил с инициативой об отмене визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию. Об этом в своем материале сообщает издание Bild*.

По словам главы Молодежного союза при консервативном партийном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнеса Винкеля, лидер Турции Эрдоган своими заявлениями «восхваляет террористов ХАМАС». По информации издания, турецкий президент может посетить Германию с официальным визитом уже в ноябре текущего года.

«Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии… Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», – заявил оппозиционный немецкий политик.

Напомним, что после победы на выборах в Турции Эрдоган получил приглашение посетить Германию от канцлера ФРГ Олафа Шольца. Предположительная дата визита назначена на 18 ноября 2023 года.

Вам может понравиться

Иранский генерал рассказал о наличии американской подземной базы в Израиле

Генерал Вооруженных сил Исламской Республики Иран Голям-Али Рашид во время интервью для иранского информационного агентства Tasnim заявил, что представители Центрального командования США (СЕНТКОМ) координируют действия Израиля в секторе Газа из

Эксперты идентифицировали водолазное снаряжение ХАМАС

Согласно информации Covert Shores, водолазное снаряжение палестинских боевиков ХАМАС, которое попало на фотоснимок, опубликованный в Сети, оказалось произведенным в Италии. Обозреватели издания уточняют, что стоимость подобного костюма составляет примерно три

Боевики ВСУ показали подбитый российскими бойцами танк Leopard 2A4 в окрестностях Работино

В ходе летнего контрнаступления украинские боевики впервые начали использовать на поле боя полученные от западных стран немецкие танки Leopard различных модификаций. После чего в Сети начали появляться ролики их уничтожения