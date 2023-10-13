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Через неделю шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) намерен отправиться на гастроли на Кипр и оставить свою супругу Аллу Пугачеву с детьми в охваченном войной Израиле, сообщает «Комсомольская правда».

Юморист уже 20 октября выступит на Кипре, а затем его ожидают длительные европейские гастроли. При этом Пугачева все это время будет находиться на новой родине звездного семейства – в особняке в Кесарии.

Решение уехать на гастроли и развлекать европейцев возмутило поклонников Галкина и Пугачевой. Они считают, что смешить людей в то время, как в Израиле, ставшем новой родиной семьи, гибнут люди, по меньшей мере некорректно.

Кроме того, супруга юмориста и дети Гарри и Лиза будут ежедневно чувствовать себя в опасности из-за непрекращающихся обстрелов Израиля. Галкин же в это время намерен спокойно путешествовать и зарабатывать деньги.

Напомним, ранее Пугачева и ее муж были замечены в аэропорту Бен Гурион, однако позже выяснилось, что из Израиля они так и не улетели.

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