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Цена на национализированную квартиру, принадлежавшую нынешнему украинскому лидеру и расположенную в Ялте, составляет 90 миллионов рублей. Об этом сообщил риелтор по элитному жилью Алексей Рачков. Информацию о стоимости данного жилья передает РИА Новости.

Эта квартира, которая ранее принадлежала украинскому главе, находится в элитном жилом комплексе «Император» на улице Батурина в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Рачков объяснил высокую цену уникальностью этого объекта.

«Это эксклюзивное место. В данном районе Ливадийского дворца на данный момент нет подобных домов. Возможно, их больше не будет. Люди готовы платить за это,» – пояснил он.

Квартира площадью 130 квадратных метров имеет две спальные комнаты, две ванные комнаты, гостиную, объединенную с кухней, а также большой балкон с видом на Ливадийский дворец. Панорамные окна считаются одним из главных интерьерных элементов. Рачков также подчеркнул, что стоимость включает в себя бассейн на крыше дома, подземную парковку, консьерж и закрытую территорию.

В настоящее время квартира находится на аукционе, и возможно, найдется покупатель, который захочет приобрести этот уникальный объект недвижимости.

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