«Плащ-невидимка», разработанный на Украине, способен помочь бойцам на поле боя избежать обнаружения с помощью тепловизионных устройств наблюдения. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Украинский чиновник опубликовал видео с полевых испытаний «плаща-невидимки», на котором можно увидеть, что плащ действительно помогает сделать солдата менее заметным на пересеченной местности по сравнению с бойцами, одетыми в обычные плащи.

«Плащ блокирует тепловое излучение и делает защитников невидимыми для российских тепловизионных камер», – заявил Федоров. По его словам, плащ способен не только снизить заметность бойца на поле боя, но также защитить его от сложных погодных условий, включая проливной дождь и снег. При этом плащ также эффективно противостоит жаре в летнее время года.

Напомним, что еще в апреле этого года в Телеграм-канале «Военкоры Русской Весны» был опубликован пост о «плащах-невидимках», которые российские бойцы применяют на поле боя, чтобы скрытно пробираться на позиции ВСУ. Российские плащи снижают заметность бойцов во время наблюдения через тепловизоры.