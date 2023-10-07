В Новосибирске на Центральном рынке произошел инцидент, когда грузчик потребовал оплату у покупателя. В конце сентября Алексей приобрел несколько мешков картошки и сначала предположил, что помощь в доставке товара до машины предоставляется бесплатно.

Грузчик в оранжевой жилетке, находившийся в палатке, взвесил картофель и поместил его в тележку для удобства доставки до автомобиля. Покупатель намеревался самостоятельно докатить тележку, которая находилась на расстоянии приблизительно 20 метров. Однако после доставки грузчик потребовал 100 рублей за свои услуги.

Алексей был удивлен, так как никто заранее не предупредил его о необходимости оплаты. При обращении к грузчику с вопросом о том, где написано условие оплаты, тот ответил: «Я так сказал».

Женщина, находившаяся в палатке, заявила, что грузчик к ней не относится и он предоставляет платные услуги. Однако администрация Центрального рынка утверждает, что нет специальной местной службы грузчиков и это продавцы сами привлекают грузчиков при необходимости.