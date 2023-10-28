На фоне публикации в средствах массовой информации новостей о начале наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа на бирже был отмечен рост стоимости драгоценных металлов, а также нефти марок Brent и WTI.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась сразу на 3,06%, а нефтепродукты марки WTI подорожали на 2,62%. При этом медь поднялась в цене на 1,60%, серебро привали в стоимости сразу 1,12%. Также был отмечен рост стоимости никеля на 1,89%. Стоимость тройской унции золота достигла отметки в 2015,60 доллара, продемонстрировав рост в 1,04% на бирже.

Напомним, что вечером 27 октября издание Al Arabia сообщило о начале наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. При этом спустя несколько часов представитель Армии обороны Израиля в ходе интервью ABC News назвал атаку на представителей палестинского движения ХАМАС «расширением военных действий, а не началом наземной операции».

При этом количество заложников, находящихся в секторе Газа, среди которых есть три гражданина России, примерно 200-250 человек. Главным условием освобождения всех пленных, по словам представителей ХАМАС, является пятидневное прекращение огня.