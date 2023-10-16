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Москвичи, которые стали переселенцами по программе реновации, не испытывают радости от улучшения жилищных условий. Поступило много жалоб от жильцов нового дома, расположенного по адресу Радужная, д. 18 на севере столицы. Согласно сообщению MSK1.RU, обладатели квартир получили счета за коммунальные услуги и оказались в шоке. Один из жильцов за три месяца получил счет на сумму в 52 000 рублей за двухкомнатную квартиру.

Мужчина выразил свое недовольство и обратился в редакцию, заметив, что в квитанции учтены расходы на отопление, хотя к моменту обращения это оборудование еще не было подключено. Кроме того, ему начислили плату за водоснабжение, несмотря на то, что вода течет из-под крана без напора. Жителей также огорчило отсутствие зеленой зоны, которую они имели в старых домах.

Вопросы и жалобы жильцов были направлены в управляющую компанию «Жилищник», откуда их перенаправили в многофункциональный центр обслуживания (МФЦ). Там дали ответ, что возможно имеются ошибки в данных, снятых с показаний счетчиков.

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