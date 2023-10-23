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После открытия Большой кольцевой линии метров стоимость квартир в домах, расположенных рядом, выросла, поэтому большая часть собственников жилья выставила его на продажу, чтобы заработать на этом. Однако другие москвичи возмущены растущей плотностью застройки города и появлением новых «человейников».

Портал MSK1.RU опубликовал самые яркие мнения жителей столицы в своем материале. Москвичи в возрасте вспомнили практику советских времен, когда жилье в столице нельзя было продавать, а выдавали их только за выдающиеся заслуги перед страной.

«Хорошая была практика в советское время. На работу без прописки никого не брали, это раз. Гражданство просто так не раздавали. А сейчас приехал мигрант, за ним жена беременная, родила, и вот вам гражданство, да еще и материнский капитал получают. За счет наших граждан, которые работают и налоги платят. Вот вам и халява, да рожают не по одному ребенку. Пора менять миграционную политику. Да только кому это надо. Деньги решают всё», – написал один из читателей портала.

Один из жителей нового многоквартирного дома выразил свое мнение: «Живу в том самом “человейнике”. Они, может быть, красивы с самолета, а жить в них очень некомфортно. У этого колодца восемь сторон (две стороны на каждую башню.) Из этих восьми сторон только у двух более-менее приемлемые квартиры. У остальных не бывает ни солнца, ни луны ночью, а бывает тень от других корпусов. Заходишь во двор – впечатление такое, будто попал в тюремный двор. Собянин делает проблему не на одно столетие. Не пройдет и двух десятилетий, как эти дома предстоит сносить».

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