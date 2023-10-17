Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон передал епископу Арсению посох главы Псковской митрополии, символизируя передачу власти от прежнего владыки новому. Он также передал наставления епископу Арсению о передаче посоха главы Псковской митрополии.

Митрополит Тихон подчеркнул, что с надеждой и любовью священники, паства и собратья смотрят на нового владыку как на отца. Он выразил уверенность в добром и любящем сердце епископа Арсения, которое позволит ему принимать как добрые советы, так и навыки, и передал ему панагию «Святая Троица».

Епископ Арсений, новый глава Псковской митрополии, подчеркнул свою решимость всегда держать свое сердце открытым для каждого человека. Он обещал приложить все усилия для служения православию на древней земле Пскова, как молитвой, так и словом и делом.

Епископ Арсений прибыл в Псков 16 октября и встретился с митрополитом Тихоном в торжественной обстановке в Свято-Троицком кафедральном соборе.