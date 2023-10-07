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Оборонное ведомство Российской Федерации отчиталось об уничтожении и подавлении 38-и беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины средствами ПВО и РЭБ в зоне проведения специальной военной операции за прошедшие сутки.

«Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Моспино, Новоселовка, Веселое Донецкой Народной Республики, Романовское, Нестерянка, Вишневое и Скелеватое Запорожской области», – заявил представитель Минобороны Российской Федерации.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на территории Украины Вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию с целью обеспечения защиты мирного населения ДНР и ЛНР.

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