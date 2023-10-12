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Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой танк вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео поражения цели были опубликовано Министерством обороны Российской Федерации.

Украинский танк стал очередной жертвой российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Экипаж бронемашины вооруженных сил Украины пытался вести огонь по позициям российских сил на Запорожском направлении из укрытия в лесопосадке. Однако был обнаружен российским вертолетом и уничтожен в результате прямого попадания управляемой ракеты.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой разведывательно-ударный вертолет нового поколения в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Является продолжение вертолета Ка-50 «Черная акула». Основными задачами вертолета являются уничтожение бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей противника на поле боя.

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