Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой танк вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео поражения цели были опубликовано Министерством обороны Российской Федерации.

Украинский танк стал очередной жертвой российских ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Экипаж бронемашины вооруженных сил Украины пытался вести огонь по позициям российских сил на Запорожском направлении из укрытия в лесопосадке. Однако был обнаружен российским вертолетом и уничтожен в результате прямого попадания управляемой ракеты.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой разведывательно-ударный вертолет нового поколения в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Является продолжение вертолета Ка-50 «Черная акула». Основными задачами вертолета являются уничтожение бронированной и небронированной техники, живой силы и воздушных целей противника на поле боя.