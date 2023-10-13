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Варшава встала на путь эскалации напряженности, а не добрососедства. Об этом свидетельствует решение Польши провести масштабные военные учения с участием сухопутных войск НАТО Dragon-2024 на своей территории. С таким заявлением выступил начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Он написал на своей страничке в социальной сети Х: «Начальник генерального штаба Польши Кукула сообщил, что на ее территории пройдет самое масштабное учение сухопутных войск в Европе Dragon-2024 (20 тысяч участников). Учитывая отказ от диалога с Беларусью, очевидно, что Польша делает выбор в пользу эскалации напряженности, а не добрососедства».

При этом Ревенко добавил, что в 2024 году недалеко от белорусской границы страны-участники Североатлантического альянса планируют провести самые крупные военные учения в период после окончания «холодной войны» под названием «Стойкий защитник», в которых должны принять участие около 40 тысяч военнослужащих.

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