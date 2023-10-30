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Министр цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, объявил о предстоящем запуске в стране программы «Смарт-мобилизации».

По его заявлению, после внедрения программы «смарт-мобилизации» призывники смогут выбирать специализацию, в рамках которой они желают служить. Федоров обещает запустить пилотный проект уже «через месяц-два» для специальности оператора дронов.

Он пояснил: «Мы запустим пилотный проект по подготовке операторов дронов, и каждый призывник сможет выбрать, хочет ли он работать в качестве оператора дронов или же служить в другой роли, связанной с беспилотными аппаратами».

В долгосрочной перспективе призывники будут иметь возможность выбирать и другие специализации, такие как сапер, водитель и многие другие. Федоров предполагает, что есть люди, которые хотели бы занимать разнообразные военные должности, включая штурмовика и другие профессии.

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