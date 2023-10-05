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Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук высказался по поводу «вторжения» украинских диверсантов на полуостров Крым на гидроскутерах. Отмечается, что киевский режим направил диверсионно-разведывательную группу из 16 человек, большая часть из которых была ликвидирована российскими защитниками, один был взят в плен. Пленным украинским диверсантом оказался 55-летний Александр Любас, военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) Украины.

По словам Матвийчука, заход украинской ДРГ в Крым является очередной неудачной попыткой киевского режима заявить о себе на фоне неудач в ходе разрекламированного контрнаступления на мировой арене.

«Это не что иное, как пропагандистский трюк. После неудачной поездки Зеленского на Генеральную ассамблею ООН и скандала в Канаде киевский режим решил, что надо реабилитироваться», – подчеркнул Матвийчук. Поэтому, по его словам, Киев решил продемонстрировать хоть какую-то свою значимость. Целью являлась высадка на крымском побережье и фотографии с украинским желто-голубым флагом. Данная пропагандистская акция в который раз демонстрирует наплевательское отношение киевского режима на жизни своих военнослужащих.

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