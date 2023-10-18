В центре Новосибирска появился автомобиль с черными номерами и спутниковой тарелкой на крыше, вызвавший беспокойство среди прохожих. Машина была замечена у площади Ленина в среду, 18 октября, и вызвала интерес местных жителей.

По информации журналистов из издания НГС, они обратились в различные ведомства, включая Центральный военный округ (ЦВО), Управление Федеральной службы безопасности России (УФСБ) по Новосибирской области и Росгвардию Новосибирской области, чтобы выяснить причину присутствия данного автомобиля. Однако, оказалось, что автомобиль не принадлежит ни одному из этих ведомств. В ФСБ России отказались комментировать ситуацию.

В России черные номера обычно присваиваются военным автомобилям и транспортным средствам Росгвардии. Номер «16» закреплен за Службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации.