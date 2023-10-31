Согласно сообщению из Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины осуществляют обстрелы территории Брянской области с использованием танков. Под удар попали населенные пункты Ломаковка и Курковичи, расположенные в Стародубском районе. Ранее также сообщалось о подобных атаках с танков в селе Случовск, где были совершены два выстрела 125-миллиметровыми снарядами, в результате которых никто не пострадал.

Местные жители утверждают, что ранее Стародубский район чаще подвергался обстрелам из минометов. Из-за обострения ситуации и атак с использованием танков многие жители решили покинуть свои дома и эвакуироваться.

Ранее также сообщалось о предполагаемой атаке со стороны ВСУ с использованием танка Т-64 на село Новая Таволжанка в Белгородской области. Атака была совершена из Харьковской области, украинцы выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров по этому белгородскому поселку.