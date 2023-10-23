Юморист Максим Галкин, признанный иностранным агентом в России, выразил сожаление о своей неспособности больше зарабатывать деньги в этой стране для того, чтобы передавать их Украине. В рамках недавнего выступления на Кипре, он провел параллель между собой и Иисусом Христом, как отмечает Telegram-канал SHOT.

«Иногда я задаюсь вопросом, зачем я говорю определенные вещи во время выступлений? Неужели мне это необходимо? Но уже слишком поздно», – прокомментировал юморист во время своего выступления.

Недавно Максим Галкин пообещал сдать кровь для солдат израильской армии, но вскоре после этого начал гастролировать по европейским странам, оставив свою супругу Аллу Пугачеву и детей в Израиле.

В рамках своей новой юмористической программы Галкин выразил сожаление, что не может больше зарабатывать средства в России, и отметил, что его шутки, включая похвалу украинцев и критику россиян, практически не вызывают отклика. В связи с этим артист решил включить в свои выступления песни «Ласкового мая» и «Кино».