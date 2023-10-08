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По словам экс-советника Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора, на Украине появились массовые дезертиры среди военнослужащих после неудачи контрнаступления. Эту информацию он рассказал в ходе эфира на YouTube-канале Stephen Gardner.

Макгрегор подчеркнул, что украинские солдаты устали от продолжающихся боевых действий. Он отметил, что «огромное количество людей сдаются на всем протяжении границы». Также он добавил, что в настоящее время состав украинской армии включает самых неподготовленных солдат в истории страны.

Полковник также выразил положительное отношение к обращению российских военных к украинским солдатам. Он рассказал о том, что украинцы могут выразить свое желание сдаться в плен и получить помощь. В ответ российские военные доброжелательны и предоставляют помощь пленным, включая уход за ранеными.

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