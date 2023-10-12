Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил надежду на то, что после завершения активной фазы конфликта между Палестиной и Израилем все стороны серьезно примут на себя обязательство выполнения решений Совета Безопасности ООН относительно создания независимого палестинского государства.

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал это заявление на мировой арене, подчеркнув важность уважения данных решений и стремление России к урегулированию существующего конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее президент России, Владимир Путин, отметил, что при создании государства Израиль также существовали планы формирования независимой Палестины, однако в действительности это не было реализовано.

Вам может понравиться

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка ВС Украины российским «Аллигатором»

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой танк вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. Соответствующее видео поражения цели были опубликовано Министерством обороны Российской Федерации. Украинский танк стал очередной жертвой

Осло ведет борьбу с населением норвежского города Баренцбург, поддержавшего Москву

Официальные власти Норвегии решили всерьез взяться за своенравных жителей города Баренцбург, активно поддерживающих действия Российской Федерации. Подробнее о возможном ограничении прав некоторых «ненорвежцев» официальным Осло рассказывает «Царьград». Своенравный город расположен

Лавров заявил, что НАТО продвигает свои интересы в Закавказье через Армению

Североатлантический альянс намерен продвигать свои интересы в Закавказье через Армению, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он выразил убеждение в том, что в этом регионе Запад специально создает все