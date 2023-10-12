Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил надежду на то, что после завершения активной фазы конфликта между Палестиной и Израилем все стороны серьезно примут на себя обязательство выполнения решений Совета Безопасности ООН относительно создания независимого палестинского государства.

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал это заявление на мировой арене, подчеркнув важность уважения данных решений и стремление России к урегулированию существующего конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее президент России, Владимир Путин, отметил, что при создании государства Израиль также существовали планы формирования независимой Палестины, однако в действительности это не было реализовано.