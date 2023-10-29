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Корни Юрия Шатунова, солиста легендарной группы «Ласковый май», который родился в Кумертау 50 лет назад и скончался от инфаркта в 2022 году, берут свое начало в Зилаирском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Борис Мелкоедов.

Он уточнил, что новые подробности из биографии этого известного земляка были выяснены благодаря усилиям людей, которые глубоко интересуются историей своего родного края.

«Эту версию мы подтвердили, сверив ее с имеющимися данными у нашего краеведа, Геннадия Шаранова», – пояснил Борис Мелкоедов. «Юрий Шатунов принес нам душевные песни, которые берут за душу и приносят особое тепло. Не случайно одно из значений «Зилаир» переводится как «теплая песня» Этот край порождает таланты, и здесь музыка звучит особенным образом» – добавил он.

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