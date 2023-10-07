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Двухместный аэромобиль, разработанный австрийской компанией CycloTech, представляет собой перспективное транспортное средство, предназначенное для личного использования и способное перевозить двух человек по воздуху.

«При размерах 6,7 х 3,3 м CruiseUp всего на 50% больше современных автомобилей и намного меньше большинства концепций аэротакси. Он сможет вписаться в нашу домашнюю среду», – заявил руководитель проекта Андреа Марчштайнер.

Летательный аппарат оборудован уникальной силовой установкой под названием CycloRotor, состоящей из шести отдельных роторов способных изменять вектор тяги на 360 градусов. Компания приступила к испытаниям летного образца. Аппарат совершил успешный взлет, плавно держался в воздухе и совершил плавную посадку.

«Основываясь на 15-летнем опыте разработки технологии CycloRotor, испытаниях в аэродинамической трубе и более чем 500 полетов на демонстраторе технологии, концепция CruiseUp создана для удовлетворения индивидуальных потребностей в воздушной мобильности, которые, как ожидается, возникнут в следующем десятилетии», – отметил один из разработчиков аэромобиля.

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