Компания Apple внесла изменения в iOS 17.1, позволяющие устанавливать приложения на iPhone, обходя App Store, сообщает Telegram-канал iGuides.

Ранее для установки IPA-пакетов (установочных файлов) на iPhone требовался компьютер и специализированная программа iMazing. Теперь этот процесс стал более удобным.

Теперь пользователи могут передать нужное приложение в формате .IPA с компьютера Mac на iPhone с помощью AirDrop. На iPhone не появятся уведомления, но приложение автоматически установится в фоновом режиме. После установки его иконка появится либо на рабочем столе, либо в галерее приложений.

По сообщению iGuides, данная функция была успешно протестирована на iPhone 12 mini, но на iPhone 15 Pro Max приложения, установленные таким образом, не запустились. Ограничения, связанные с этой функцией, не были официально объявлены Apple.

Компания Apple пока не предоставила комментарии или официальную информацию о внедренных изменениях в iOS 17.1.