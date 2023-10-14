На передовых позициях в зоне боевых действий можно привыкнуть ко многому, но постоянное ощущение опасности остается вечным спутником. Боевые потери исключительно сильно воздействуют на солдат и командиров, оставляя свежие раны в душе.

Корреспонденту «МК» удалось поговорить на эту деликатную тему с командиром добровольцев под позывным «Голливуд» на позициях подразделения «Ночные волки» из международной бригады «Пятнашка», которая уже год находится вблизи Авдеевки. В беседе раскрываются ключевые аспекты того, что делает подразделение готовым выполнять боевые задачи, на чьи слова солдаты на передовой обращают внимание, и почему даже в окопах атеистов становится меньше.

Командир «Голливуд» подчеркнул, что невозможно действительно оценить готовность своих бойцов, пока не переживешь первые потери. Этот опыт определяет способность солдат продолжать выполнение задачи в условиях потерь, и привыкнуть к таким утратам просто невозможно.

О потерях говорить перед выходом на боевое задание — плохая практика. Это не беседа для развлечения, а скорее своеобразная метафизика.

Согласно словам командира, в зоне боевых действий важно беречь «карму» и следовать совести. Несправедливость и жестокость приведут к отрицательным последствиям. Исходя из этого, необходимо действовать в соответствии с принципами честности и морали, не пытаясь уступать противнику в жестокости.

Солдаты “Ночных волков” придерживаются еще одного негласного правила: никаких фотографий. Если вернулся живым, дальше – можно. Также следует воздерживаться от строительства долгосрочных планов перед выполнением боевой задачи.