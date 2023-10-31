Директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что США во всю ведут подготовку к началу Третьей мировой. По его словам, американские специалисты работают над созданием планирующей бомбой с высокой точностью поражения. Эксперт подчеркнул, что если американцам удастся добиться успеха в своей новой разработке, то существующие на данный момент бомбоубежища будут бесполезными, так как станут уязвимы.

Напомним, что в Пентагоне анонсировали разработку новой атомной бомбы, имеющей мощность в 24 раза больше, нежели та, что была сброшена на Хиросиму. Юрий кнутов считает, что заявления Пентагона не стоит считать пустыми угрозами, так как их намерения могут быть более чем серьезными.

Вашингтон делает ставку на создание невероятно мощного заряда, способного вызвать еще более масштабные разрушения, чем ранее имеющиеся ядерные бомбы, считает военный эксперт. По его мнению, США готовятся именно к Третьей мировой. С помощью своего нового оружия они планируют наносить удары не по конкретным объектам, а по масштабным площадям. То есть, есть высокая вероятность уничтожения территорий гражданской инфраструктуры, где проживает мирное население.