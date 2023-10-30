Активизация боевых действий на Ближнем Востоке между палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля отодвинула в информационном плане украинский кризис на второй план. Об этом сообщает в своем материале издание «Украинская правда».

Источник из дипломатической команды украинского президента Владимира Зеленского заявил: «Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь».

Близкий к Зеленскому источник отмечает, что рекомендаций и пожеланий от стран Европейского союза и США к Украине накопилось уже достаточно. По его словам, список реформ, которые Киев должен по мнению Запада провести в самое ближайшее время, занимает пять страницы формата А4.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщила о провальной политике Зеленского в отношении арабских и мусульманских стран. Решительная поддержка украинским лидером Израиля в их борьбе с палестинским движением ХАМАС разрушила годовые усилия украинских дипломатов по налаживанию отношений с арабскими странами.