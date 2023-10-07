Аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов в беседе с журналистами подчеркнул, что замещение Европой российского трубопроводного газа долгосрочными контрактами на поставку СПГ из Соединенных Штатов все равно не будет достаточным. Поэтому Российская Федерация до сих пор может быть балансирующим газовым поставщиком на рынок ЕС.

По словам эксперта, спрос на газ в европейских странах не снизится до значений ниже 300миллиардов кубометров в год. Поэтому исходя из текущих закупок европейцами газа у американцев, все равно им придется искать варианты для удовлетворения потребности в недостающих кубометрах газа.

В связи с этим я считаю, что к России, наверное, с долгосрочными контрактами никто не вернётся, но при этом роль балансирующего поставщика на европейском рынке Россия до сих пор может играть», — заявил эксперт.

Напомним, что с 2022 года многие европейские страны лишились поставок газа от российского поставщика «Газпрома». Минувшей весной были сокращены частично или полностью поставки компаниям «Булгаргаз» в Болгарию, PGNiG в Польшу, Gasum в Финляндию, GasTerra в Нидерланды, Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.