В ходе Международного автомобильного научного форума, проходящего в данный момент в Москве, компания КАМАЗ представила свои перспективы в разработке беспилотных транспортных средств. Согласно сообщениям, одной из ключевых целей в ближайших планах компании стоит создание полностью автономных грузовиков.

Согласно представленным слайдам, которые были продемонстрированы директором по развитию компании, Иреком Гумеровым, компания планирует представить модернизированный флагман KAMAZ K5+ с автопилотом уровня 3-4 к 2025 году. Этот автопилот позволит грузовику самостоятельно перемещаться по автодорогам.

В презентации также присутствовал грузовик «Юпитер», предназначенный для карьеров, но не являющийся беспилотным. Компания планирует создать полностью беспилотное транспортное средство для использования на дорогах категории «М» к 2035 году. Эти дороги соединяют столицу с административными центрами субъектов Российской Федерации.