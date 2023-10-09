Буквально в первые часы после нападения на территорию Израиля боевиков движения ХАМАС Министерство обороны Израиля ХАМАС объявило и призыве резервистов в ЦАХАЛ. Портал «Фонтанка» пообщалось с 25-летним жителем Тель-Авива, призванного в ряды армии 8 октября.

По его словам, их собрали на военной базе, выдали обмундирование и оружие. Некоторые подразделения уже успели пристрелять автоматы, а теперь ожидают приказа. Офицеры сообщают, что приоритетные задачи меняются каждый час. Однако уже сейчас понятно, что им предстоит выдвинуться в один из населенных пунктов, расположенном на границе с сектором Газа, для патрулирования и зачистки в случае обнаружения боевиков ХАМАС.

«Обмундирование выдают как на обычные резервистские сборы: бронежилет старого образца, с которым израильская армия воюет, по-моему, еще с ливанской и войны, которая в 80-х годах была, обычная разгрузка, каска старого образца. Не такая, как была у меня на «срочке» – новая, кевларовая, тактическая», – отметил израильтянин.