Использование интернета сопряжено с определенными рисками, поэтому важно соблюдать основные правила безопасности, чтобы защитить свою информацию и обеспечить безопасное пребывание в сети. Об этом предупредил Сергей Липов, директор по информационным технологиям в EdgeЦентр.

Прежде всего, эксперт рекомендует создавать сложные и уникальные пароли, используя комбинации букв, цифр и специальных символов. Использование очевидной информации, такой как даты рождения, имена домашних питомцев или город проживания, следует избегать. Вместо этого можно воспользоваться генератором паролей. Также важно не оставлять пароли на виду, например, на рабочем столе или в доступных местах.

Никогда не стоит передавать незнакомцам в интернете личную информацию, такую как адрес, номер телефона или банковские реквизиты.

Рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение, которое поможет защитить ваши устройства от вирусов и других угроз.

Важно регулярно обновлять программное обеспечение на ваших устройствах. Обновления помогают закрывать потенциальные уязвимости и обеспечивают безопасность вашей системы.