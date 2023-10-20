Подземный взрыв, проведенный США на ядерном полигоне в штате Невада, который произошел через несколько часов после отзыва российской стороной ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, может быть интерпретирован как сигнал России, указывающий на невозможность в будущем сокрытия потенциальных ядерных испытаний.

Такое мнение высказал Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения, слова которого приводит издание “Лента”.

Согласно его словам, взрыв в Неваде был неядерным и предназначался для отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Этот сигнал, возможно, направлен на Россию и другие страны, чтобы подчеркнуть невозможность успешно сокрыть будущие потенциальные ядерные испытания.

Однако, пока нет конкретных данных о том, что такие испытания планируются со стороны России, и если они будут проведены, то неизвестно, какой информационный контекст им будет придан в целях укрепления ядерного сдерживания.

Напомним, что 18 октября Госдума России отозвала ратификацию договора о запрете испытаний ядерного оружия. Этот закон будет дополнительно рассмотрен на заседании Совета Федерации 25 октября.