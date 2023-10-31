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Генерал Вооруженных сил Исламской Республики Иран Голям-Али Рашид во время интервью для иранского информационного агентства Tasnim заявил, что представители Центрального командования США (СЕНТКОМ) координируют действия Израиля в секторе Газа из подземной базы, размещенной в Тель-Авиве.

По словам Голям-Али Рашида, командиры СЕНТКОМа сейчас пребывают на подземной базе в Тель-Авиве. Именно они осуществляют координацию действий командующих израильскими силами во время проведения наземной операции в секторе Газа.

Рашид подчеркнул, что информация, которой обладает иранская сторона, доказывает несопоставимость действий и заявлений руководства США о необходимости прекращения распространения израильско-палестинского конфликта.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС осуществило масштабную ракетную атаку из сектора Газа по территории Израиля. Кроме того, боевики ХАМАС проникли на приграничные территории на юге Израиля. В ответ на это, израильский ЦАХАЛ начал проведение операции «Железные мечи», направленной против боевиков ХАМАС.

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