Польские эксперты всерьез обеспокоены огромным объемом импорта «первичного» пластика, поступающего в страну из Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает польский портал Interia.

Сообщается, что российский пластик продолжает попадать на рынок Польши несмотря на действующие санкции в отношении сырья из Российской Федерации, принятые большинством стран Евросоюза. Низкая стоимость «первичного» российского пластика угрожает польским производителям, в особенности в области переработки, которые проигрывают конкурентную борьбу из-за высокой себестоимости своей продукции.

Ассоциация «Польский рециклинг» сообщает, что около 40% предприятий, входящих в организацию, столкнулись с проблемой дешевого российского пластика на польском рынке после начала СВО. При этом ежегодная потребность Польши в пластике составляет около четырех миллионов тонн или 7,5% от всего объема, используемого в ЕС пластика.

«Это ужасные цифры, учитывая, что большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг», – резюмировал представитель ассоциации.