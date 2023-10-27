В районе Багджылар, расположенном в западной части Стамбула, прогремел взрыв в подвале трехэтажного здания примерно в 11:00 по московскому времени. Об инциденте сообщает турецкая газета Hürriyet.

Сообщается, что взрыв произошел в складских помещениях, расположенных в подвале трехэтажного дома. Пятеро рабочих, находившихся в момент взрыва в помещении, получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу с ожогами.

Пожар, возникший после взрыва, удалось локализовать только через час после инцидента. Из подвального помещения пламя быстро перекинулось на фасад здания и крышу. На месте происшествия работают пожарные, медики, а также полиция для выяснения причин произошедшего.

Напомним, что в Анталии туристка из ФРГ, которая приезжала в один и тот же отель на протяжение девяти лет, получила почетное звание «королева отеля». В совокупности 61-летняя немка прожила в турецком отеле 1071 день.