Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В районе Багджылар, расположенном в западной части Стамбула, прогремел взрыв в подвале трехэтажного здания примерно в 11:00 по московскому времени. Об инциденте сообщает турецкая газета Hürriyet.

Сообщается, что взрыв произошел в складских помещениях, расположенных в подвале трехэтажного дома. Пятеро рабочих, находившихся в момент взрыва в помещении, получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу с ожогами.

Пожар, возникший после взрыва, удалось локализовать только через час после инцидента. Из подвального помещения пламя быстро перекинулось на фасад здания и крышу. На месте происшествия работают пожарные, медики, а также полиция для выяснения причин произошедшего.

Напомним, что в Анталии туристка из ФРГ, которая приезжала в один и тот же отель на протяжение девяти лет, получила почетное звание «королева отеля». В совокупности 61-летняя немка прожила в турецком отеле 1071 день.

Вам может понравиться

Налоговая закрыла компанию Михаила Галустяна, которая проводила военно-тактические игры

Налоговая служба прекратила деятельность компании «Рекрут», принадлежавшей комику, актеру и телеведущему Михаилу Галустяну. Компания специализировалась на организации военно-тактических игр. Информацию об этом сообщило издание Mash в Telegram. Михаил Галустян основал

Bloomberg рассказал о подробностях конфликта между фон дер Ляйен и главой Евросовета

Информационное агентство Bloomberg раскрыло подробности конфликта между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. По данным собственных источников в Европейском Союзе, эти разногласия вызывают заметные колебания

Командир Сатурн рассказал, что ВС России захватили пункт ВСУ с пулеметом «Браунинг»

В направлении к Запорожью российские Вооруженные силы захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором было обнаружено иностранное вооружение. Эту информацию предоставил командир добровольческого ударного отряда «Барс-10», известный под